Montervino: "Ancelotti vuole calciatori di qualità, tra i mediani Allan è quello che vede meno"

Francesco Montervino, ex capitano azzurro, si è soffermato su vari tempi nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è stato da sempre abituato ad allenare squadre con grandissimi campioni, per cui avere tante scelte in attacco per lui è la normalità. Credo che lui apprezzi il fatto che il Napoli gli abbia messo a disposizione tanti calciatori forti. Centrocampo? Il calcio si sta evolvendo. Per come vuole giocare il Napoli servono più i calciatori che sappiano giocare in mezzo al campo. Ad Ancelotti piacciano i calciatori di qualità, tra i centrocampisti in rosa quello che vede di meno è proprio Allan".