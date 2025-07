Montervino: "Beukema non meriterebbe di essere così tanto corteggiato"

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Anguissa sarà un grande acquisto del Napoli, lo davo per partente al 100%. Anguissa viene da una stagione straordinaria e può dare ancora un contributo importante. Beukema e Lang? Lang è straordinario, ha fatto vedere che è pronto per fare il grande salto in campionati importanti. Questo step lo farà crescere.

Beukema è un giocatore che si sta facendo desiderare, con grande onestà dico che a mio avviso non meriterebbe di essere così tanto corteggiato. Per Beukema dovrebbe essere un onore giocare nel Napoli invece vedo tante titubanze da parte sua e dal Bologna. Se fossi in Manna non perderei così tanto tempo dietro ad un calciatore come Beukema. Osimhen? Se lo vendi a 75 mln il capitale non è più depauperato, ma se fossi stato io lo avrei provato a convincere a restare”.