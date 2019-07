Montervino crede in Insigne: "Lo vedo bene, può essere un cardine sulla fascia sinistra"

Francesco Montervino, ex capitano azzurro, si è soffermato sugli allenamenti a Dimaro nel corso della trasmissione 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8: "Ancelotti lavora sulla qualità, sui tempi di giocata. E' bastato vedere come con 6-7 big sia aumentata anche l'intensità e la palla viaggiava veloce. La sensazione che ho avuto in questi giorni sul caso Insigne, per come ho visto Lorenzo, lui può essere davvero un cardine come esterno di sinistra, non da seconda punta".