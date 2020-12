Montervino elogia Insigne: "Crescita allucinante! Merito del San Paolo vuoto? Questa è cattiveria!"

Francesco Montervino, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Insigne ha toccato un livello altissimo, una crescita allucinante. Che poi la gente possa accostare dei termini a lui è stupido. La sua crescita perchè non c'è la gente? Questa è cattiveria gratuita, la gente lo avrebbe apprezzato molto in questo momento".