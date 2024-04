Montervino: "Il campionato sembra aspetti il Napoli, le altre continuano a perdere punti"

Francesco Montervino, ex attaccante e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex attaccante e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Simeone-Scamacca? Sono due giocatori fortissimi. Quando il Napoli aveva preso Simeone, penso fosse più pronto per una grande squadra. Oggi per ovvi motivi il bergamasco è davanti al Cholito. Anche in una questione di prospettiva vedo meglio Scamacca

Osimhen? Penso che sia tra i tre attaccanti migliori d'Europa, però la differenza che fa in questo campionato non è detto che riesca a farla se va all'estero. Forse noi lo vediamo estremamente più forte degli altri perché è nel campionato italiano?

Pareggio col Frosinone? Ho visto un Napoli soporifero. Il peccato mortale è che il campionato e la Champions stanno aspettando il Napoli. Vedi le altre che pareggiano con Genoa e Cagliari. Dispiace perché il Napoli potrebbe non qualificarsi neanche in Europa League, nonostante domenica ci fossero 10/11 dei titolari dello scudetto.

Di Lorenzo e Mario Rui stanno vivendo una stagione estremamente negativa. Anguissa è irriconoscibile, così come Zielinski anche se forse non è tutta colpa sua. Osimhen non mi sembra il giocatore incattivito dell'anno scorso. Non ci possono essere 50 punti tra l'Inter e il Napoli".