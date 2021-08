Montervino: "Il Napoli deve essere ancora più concreto, ma è pronto al campionato"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a margine dell'amichevole contro il Pescara ai microfoni di Canale 8: "Il Napoli sta crescendo tanto, ho visto fare molti passi avanti. Se sarà questa la strada che percorrerà il Napoli sicuramente vedremo una squadra pronta per il Venezia. Per me le indicazioni sono più che positive. Spalletti? Gli piace l'essenza, la concretezza. Il Napoli deve avere questa qualità, bisogna essere ancora più concreti rispetto ad oggi".