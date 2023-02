Montervino: "Kvara-Osimhen? Il Napoli non ha debiti e non ha bisogno di cederli"

È sempre più Napoli, anche in Europa. Dopo il 2-0 a Francoforte in casa dell'Eintracht i tifosi già sognano una possibile affermazione in Champions

TuttoNapoli.net È sempre più Napoli, anche in Europa. Dopo il 2-0 a Francoforte in casa dell'Eintracht i tifosi già sognano una possibile affermazione in Champions League. A TuttomercatoWeb.com ne ha parlato in esclusiva Francesco Montervino, ex centrocampista azzurro: "Non sarebbe più un paradosso, ma fare voli pindarici ora sarebbe forse un errore ed un po' presuntuoso. Se ai quarti, che sono ancora da conquistare, il Napoli dovesse trovare una squadra alla portata, allora diventerebbe tutto più fattibile. Il prossimo turno sarà determinante, serve anche fortuna, ma il Napoli può dire la sua in Europa".