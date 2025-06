Montervino: "Nunez o Lucca? Magari ADL tratta un profilo in gran segreto"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte per commentare il mercato degli azzurri: "Nunez non segna moltissimi gol ma sposta gli equilibri in termini di peso e sostanza. Non ha espresso completamente il suo potenziale e magari Napoli potrebbe essere la piazza giusta. sarebbe un ottimo acquisto, è ovvio che molto dipende anche dalla strategia che ha in mente il Napoli: se pensa che sia sempre Lukaku il centravanti di riferimento allora potrebbe servire di più un attaccante come Lucca, se invece occorre un co-protagonista allora è giusto proiettarsi sull’uruguaiano, che ha forza e tecnica.

In verità non sono sicuro che alla fine verrà uno tra Nunez e Lucca, chissà che il Napoli non stia trattando in gran segreto un terzo attaccante. Lo stesso dicasi per il difensore, perché Beukema è un ottimo difensore ma la sua valutazione è esagerata. Scalvini ha grandissime qualità ma l’Atalanta chiede molto per un calciatore che, non dimentichiamolo, ha perso un anno per gravi infortuni. Per quanto riguarda il portiere, io sarei felice se il Napoli avesse sia Meret che Milinkovic Savic. Il torinista aggiungerebbe personalità, cattiveria e bravura con i piedi e sarebbe un’ottima alternativa ad Alex se non qualcosa di più di un semplice secondo”.