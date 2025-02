Montervino su Neres: "In Italia l'esuberanza tecnica dura 3-4 gare, poi ti conoscono..."

Francesco Montervino, ex calciatore, ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha parlato della situazione del Napoli dopo il pari con l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "Conte vuole premiare chi c’è e valorizzarlo anche per dare dei segnali. Da’ fiducia a Juan Jesus, sbagliando però in questo caso per me. Nel momento in cui Buongiorno diventa convocabile, perciò lo porta in panchina visto che può entrare, per me deve giocare al posto di Juan Jesus. Tornando anche a Neres, quando arrivi poi in questo campionato dura due, tre o quattro partite l’esuberanza tecnica del giocatore. In Italia quando poi ti conoscono, non c’è campionato inglese, spagnolo o tedesco che tenga. Qua a livello tattico è un’altra storia e un’altra musica”.

