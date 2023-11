Montervino: "Temo che il lavoro maniacale della linea difensiva non si stia più facendo"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli.

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: "Per me invece la squadra si sta accontentando e adeguando. Nel senso che i calciatori hanno preso atto di una situazione interna che non cambierà, incominciando a riconoscere l'allenatore. La sensazione è che la squadra abbia ricominciato a fare quello sa fare. Non riesco a capire, né lo condivido il fatto che se Di Lorenzo e Lobotka parlano di scudetto non lo faccia anche l’allenatore. Per me è un errore evidente di comunicazione anche verso l'ambiente.

Temo che in questo anno il lavoro maniacale della linea difensiva non si stia più facendo. Lo si vede in maniera chiara dai due gol incassati contro il Milan. Lì è davvero questione di automatismi. Contro l’Union non basta una vittoria striminzita ma si deve riprendere la consapevolezza e la padronanza del gioco".