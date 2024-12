Montezemolo: "La rinascita del Napoli tra le cose belle di quest'anno, è importante per il sud"

L'ex presidente Fiat e di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Gr Parlamento: "Per la sindrome da pareggio, l'Avvocato si sarebbe inventato una delle sue battute.

Il calcio quest'anno regala due cose belle, l'Atalanta in grado di lottare per lo scudetto e la rinascita del Napoli, per il sud è importante e vederlo tornare competitivo è una bella cosa. Stimo molto Simone Inzaghi per il suo comportamento. È un campionato ancora imprevedibile con due delusioni, il Milan e la Juventus. Una Juve così non mi entusiasma nella maniera più assoluta, non solo nei risultati ma anche nel gioco".