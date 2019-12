Monti: "Napoli squadra completa, sul mercato servono solo due elementi"

Il giornalista Gianluca Monti ha parlato ai microfoni de Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quello che sarà il mercato in casa Napoli: "Mi aspetto il regista e forse il terzino sinistro nel caso in cui dovesse uscire Ghoulam. Il Napoli è una squadra forte e completa, in estate è mancato il centrocampista davanti alla difesa per un passaggio al 4-3-3. Davanti la squadra è completa, ci sono mediani in abbondanza, dietro al netto degli infortuni hai anche qualcosa in più rispetto alla semplici coppie, non credo manchi tantissimo".