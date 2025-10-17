Monti su McTominay: “Un magic moment pure su errori avversari”, Modugno: “Non sono più solo”

Si parla di Scott McTominay e del suo rendimento - un solo gol fino a questo momento in stagione - a Televomero nel corso della trasmissione Giochiamo d'Anticipo. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti, dice la sua: "C'è stato un magic moment, ha fatto 6 gol nelle ultime 8 giornate e così è stato Mvp del campionato, sembrava che la palla gli finisse addosso, anche con errori degli avversari come il portiere del Monza che esce a vuoto. Si sono create tutta una serie di situazioni". A seguire, Francesco Modugno di Sky Sport chiosa: "Quindi non sono più solo? Questa cosa l'ho detto alla quarta giornata di campionato dello scorso anno", le sue parole.

Un anno fa, dopo undici giornate, McT aveva segnato appena un gol. Quello in casa al Como. Dopo diciotto giornate, quindi al termine del girone d'andata, i gol in totale furono tre. McTominay si è scatenato soprattutto nel finale di campionato con cinque gol in tre partite, dalla 32esima alla 34esima giornata. Per il resto, ha sempre dominato col suo calcio e con le sue letture e la sua fisicità ma senza pungere. Da febbraio ad aprile, per due mesi, restò senza segnare.