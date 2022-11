Montolivo: "Spalletti su Kvara? Da giocatore sai quando un compagno è più importante, lo accetti"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn così dello sfogo di Spalletti sulle tante domande su Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan e ieri opinionista per Napoli-Atalanta, ha parlato a Dazn così dello sfogo di Spalletti sulle tante domande su Kvaratskhelia: "Parole Spalletti? Non vuole identificare il Napoli col solo Kvara ma con tutto il gruppo. Poi da compagno ti rendi conto che c’è chi è più importante è può giocare anche se quella settimana non si allena. Lo accetti, da sempre è stato così".