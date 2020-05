Monza, Brocchi elogia Gattuso: "Bravo a conquistarsi la riconferma, farà vedere belle cose"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza ed ex compagno di Rino Gattuso al Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da un punto di vista fisico c'è il problema perché i calciatori non sono abituati a stare due mesi fermi. Ora è normale avere problemi fisici. Anche le sedute singole adesso sono fondamentali per rimettere i giocatori al passo. Il colpo del calciatore è come una macchina, bisogna metterlo a puntino. Tre partite in una settimana dopo esser stati fermi due mesi sarà molto complicato".

COMMENTO SU GATTUSO - "Ogni allenatore deve avere il tempo per lavorare. Non conosco allenatori che in 3-4 settimane riescono a cambiare totalmente una squadra. Rino è molto bravo, ha uno staff di primo livello e faranno bene. S'è conquistato la riconferma al Napoli, sono sicuro che farà vedere cose belle".