Monza, Nesta in conferenza: "Big come il Napoli ti portano ad andare a 100 all'ora. Chi vince lo scudetto? Non lo dico"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Monza Alessandro Nesta interverrà nella sala conferenze dall'U-Power Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.45 - Inizia la conferenza stampa.

E' la migliore partita dell'anno? "Ne abbiamo fatta anceh altre, oggi aabbiam ofatto una partita ordinata e siamo stati bravi ad essre concentrate ed ad essere nella gara- Abbiamo giocato bene a tratti e creata qualche palla gol. Stavolta non posso dire nulla alla squadra, il rammarico di questa stagione è non aver giocato così in partite come quella col Venezia".

La squadra è fatta da bravi ragazzi, a volte per vincere ci vuole qualcosa in più che non siamo risciuti a tirare fuori. Non sono stato duro con la squadra, dobbiamo finire il campionato e fare qualche buona figura aiuta".

Sulla prestazione di Castrovilli. "Castro è un giocatore forte che ha vuto nella sua vita qualche infortunio brutto che l'ha frenato. A volte un giocatore che è in rampa di lancio gli infortuni lo frenano a livello mentale. Sta facendo un percorso buono in previsione del futuro".

Siete stati sempre in partita, bene anche Ciurria: "Oggi abbiamo cambiato modulo, abbiamo portato le mezzali con un 4-3-3 stretto. Le nostre mezzali avevano speso tantissimo, sono entrati bene sia Urbanski che Ciurria. Se con Venezia e Cagliari giochi così vinci, ne sono convinto".

Partita un po' spaccata dai cambi, Monza un po' affaticato? Cosa è successo sul gol, è l'unico errore? "I cambi non so se hanno spostato l'equilibrio, per me abbiamo sempre tenuto bene il campo. E' anche giusto che il Napoli ti metta lì'. Sul gol lo devo rivedere, forse qualcuno è salito qualcun altro no. Comunque va bene, sono contento".

Grandi contro le grandi: "Chi lo sa perchè Perché le grandi ti portano a 100 all'ora. Non sono riuscito a fare andare la squadra a 100 all'ora contro squadre che possiamo battere".

Chi vince lo scudetto? "Non lo dico".

Stagione che ti ha migliorato? "Devo trarre il meglio che posso da questa stagione che è quella che è. Quando mi fermerò capirò cosa ho sbagliato, devo prendere questa stagione come insegnamento. Mi sono misurato con tutti gli allenatori più bravi, traggo sempre qualcosa di positivo da ogni cosa".

Rammarico più grosso? "Non lo so, se no avrei cambiato la situazione. Da quando sono tornato ho sempre deetto che non sono riuscito a far scattare la scintilla per vincere le partite".

20.54 - Termina la conferenza stampa.