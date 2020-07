Mora: "Ancelotti gestore, il Napoli aveva bisogno di un altro allenatore"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Il Napoli sta vivendo un ottimo momento di forma. E’ una squadra che ha superato le difficoltà e forse dopo l’Atalanta è quella che sta meglio fisicamente. Gattuso? L’ho apprezzato da giocatore, ci ho giocato anche insieme da nazionale e lo stimo molto come allenatore. Si è calato in una realtà difficile, è riuscito a rigenerare la squadra e tutto l’ambiente. Il Napoli aveva bisogno di un allenatore del genere che sia di campo e non un gestore come Ancelotti. Mi auguro che il Napoli possa trovare un finalizzatore per sfruttare al meglio la mole di lavoro creata in questo periodo. Lozano? Ci vogliono due giocatori importanti per ruolo, solo così puoi lottare per grandi traguardi. Gattuso ha trovato le corde giuste, l’adattamento al calcio italiano non è stato facile. Gli darei una chance, ha grandi qualità”.