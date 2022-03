Mora critico: “Per l’ennesima volta il Napoli ha sbagliato l’approccio in una partita decisiva”

"Credo che Spalletti debba riflettere tanto sulle ultime 3 partite per poter cercare la quadratura giusta per le prossime 8 partite".

L’ex difensore del Napoli, Nicola Mora, ha parlato a Canale 21 e commentato il successo del Napoli ai danni dell’Udinese: “Per l’ennesima volta il Napoli ha sbagliato l’approccio in una partita decisiva, in casa e contro un avversario che veniva da un buon momento di forma. Poi dal 25’ ha preso uno schiaffo e ha cominciato pian piano a reagire e ha sfornato un secondo tempo da grande squadra qual è. Credo che Spalletti debba riflettere tanto sulle ultime 3 partite per poter cercare la quadratura giusta per le prossime 8 partite. Il Napoli non può rischiare di partire male nelle prossime gare”.