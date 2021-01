Mora: "Dopo l'ammutinamento e con Gattuso Insigne è cambiato. Vi spiego..."

Nicola Mora, ex azzurro, è intervenuto al Corriere del Mezzogiorno: "Dopo la notte dell’ ammutinamento, l’ esonero di Ancelotti e con l’arrivo di Gattuso, Lorenzo ha cambiato non solo il suo modo di giocare diventando leader in campo e nella nazionale di Mancini, ma anche a livello caratteriale e di uomo spogliatoio. Il Napoli senza lui fa fatica. Si attende sempre una sua giocata, una sua invenzione per accendere la squadra. Per me è indispensabile".