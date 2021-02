Mora su Rrahmani: "A Napoli si sente la quarta scelta. Se non gli dai fiducia non sarà mai al 100%"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l’ex terzino del Napoli Nicola Mora: “Rrahmani a Verona giocava sempre e ha fatto un ottimo campionato, a Napoli si sente la quarta scelta. Se non gli dai fiducia durante l’anno, poi nel momento in cui ti serve non avrai mai un giocatore al 100% sia per condizione fisica che per quella mentale. Tra l’altro gioca in un ruolo molto delicato, non è un esterno che se sbaglia un uno contro uno non fa niente. Nella fase difensiva se non dai a certi giocatori la possibilità di vivere il campo, puoi provare anche 24 ore su 24 ma certi meccanismi non li avrai mai”.