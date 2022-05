Morabito boccia Broja: "E' un giocatore medio, non diventerà un top"

"Non credo che oggi possa sostituire Osimhen, ha fatto un discreto numero di presenze ma non ha fatto tantissimi gol".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Morabito, agente: "Osimhen può andare in Premier? Si parla di un prezzo importante, intorno ai 100mln di euro, ma non credo che a quelle cifre possa andare in Premier. Tra le squadre interessate c’è il Newcastle, che però non ha un progetto pari a quello del Manchester City, cercherà di entrare nelle coppe europee.

Cavani alla Salernitana? E’ assolutamente una possibilità, ma ci saranno altre sorprese. Questo fa bene al calcio italiano, vedremo molte cose interessanti sul mercato del club di Iervolino.

Broja? E’ un giocatore molto giovane, è una punta forte fisicamente. Non credo che oggi possa sostituire Osimhen, ha fatto un discreto numero di presenze ma non ha fatto tantissimi gol. Spesso girano dei nomi che vengono un po’ pompati, secondo me è un giocatore medio che non credo diventerà un top”.