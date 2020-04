Morabito: "Mertens rifiutò il Chelsea per restare a Napoli, è cambiato qualcosa..."

L'agente Fifa Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Dries Mertens in azzurro: "Il tormentone è legato a Mertens. Parlai personalmente con il procuratore, era prima di Natale, e c'era la possibilità di portarlo all'Inghilterra, al Chelsea, dove avrebbe guadagnato dei soldi. Lui disse un 'no' categorico perchè il giocatore voleva restare a Napoli. Qualcosa poi deve essere successo, si è messo in moto un meccanismo che ha portato l'avvocato a contattare diversi club, evidentemente Mertens gli ha dato il segnale di voler partire.