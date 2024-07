Morata misterioso sul futuro: "Voglio essere tranquillo, ma nel calcio nulla è certo"

Dopo le complicazioni economiche per la pista Zirkzee, ormai il Milan sembra orientato unicamente verso l'attaccante dell'Atlético Madrid.

Il Milan riuscirà a mettere le mani su Alvaro Morata? Dopo le complicazioni economiche per la pista Zirkzee, ormai il club rossonero sembra orientato unicamente verso l'attaccante dell'Atlético Madrid, attualmente impegnato agli Europei con la Spagna per giocarsi il pass per la finale contro la Francia tra due giorni.

I contatti fra l'entourage dello spagnolo e la dirigenza rossonera, con Zlatan Ibrahimovic a muovere i fili, sono nel vivo e il Diavolo vorrebbe pagare la clausola rescissoria (13 milioni) di Morata per liberarlo dai colchoneros. L'ex Juve non ha nascosto il desiderio di tornare in Italia e giocare ancora in Serie A, ma le cifre dell'ingaggio vanno ancora concordate e lo spagnolo deve chiarirsi le idee.

Ma durante un'intervista rilasciata alla testata spagnola ElDesmarque Cuatro, alla domanda riguardante il suo futuro personale Morata ha detto di essere concentrato "al 100%" sulla prossima partita di Euro 2024 e di voler "essere tranquillo", ricordando però che "nel calcio non c'è nulla di certo" e che "bisogna vedere come finiamo. Poi vedremo", ha commentato. Domanda dribblata in tronco, ma il quesito su continuare o meno all'Atlético Madrid quest'estate resta aperto.