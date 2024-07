Morata saluta l'Atletico Madrid: "Milan? Devo fare le visite mediche, ma dico di sì"

"Ho salutato, era importante per me. Credo che fosse importante ringraziarli per tutto, mi hanno sempre aiutato tantissimo".

Parole che non lasciano scampo a repliche quelle di Alvaro Morata, centravanti spagnolo che, intercettato da Cadena Cope, ha dichiarato di aver salutato l'Atletico Madrid, rivelando poi che il suo futuro sarà al Milan: "Ho salutato, era importante per me. Credo che fosse importante ringraziarli per tutto, mi hanno sempre aiutato tantissimo. Come il mister, Miguel Angel, Carlos Bucero e Andrea, mi sono stati vicini quando le cose non andavano bene. Quando sei in un posto dove non puoi fare bene, scegliere un'altra destinazione è la cosa migliore.

Non voglio essere falso, per me vincere l'Europeo ha lo steso valore di un titolo con l'Atletico Madrid, il club a cui appartengo. Il mio futuro sarà al Milan? Devo ancora superare le visite mediche, ma dico di sì".