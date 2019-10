Moratti, altra stoccata alla Juve su Calciopoli: "Nuovo ricorso? Impossibile che gli diano ragione"

Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla anche di Juventus, in relazione alla gara vinta ieri contro i nerazzurri in campionato e al ricorso sull'assegnazione dello scudetto 2006 ai milanesi: "La Juve? Parte da una base molto forte, da tutto il lavoro di Allegri. Ieri sera si vedevano azioni meravigliose da parte della Juventus. Sarri porta qualcosa di diverso. Ricorso sullo scudetto? Dopo tanti anni, anche il rancore più evoluto inizia a scendere, invece lì vedo che persistono. E' impossibile che possano dargli ragione. Rocchi? Anche per me è stato molto bravo ieri sera, ha aribtrato benissimo e ha consentito che il gioco venisse fuori. Quel rigore era netto, bisognava saperlo vedere ed è stato bravissimo".