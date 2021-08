Moratti: "Bisogna tenere conto dei tifosi, per questo il contratto di Insigne va rinnovato"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il tifoso ci terrebbe a tenere Insigne, un calciatore che rappresenta Napoli, di estrema classe. E a volte bisogna tenerne conto, visto che il calcio è fatto per la gente. Ma non conosco i conti del Napoli e non posso permettermi di andare oltre. Messi? Un tempo lo volevo, adesso forse ci penserei".