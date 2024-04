Moratti distrugge i negazionisti di calciopoli: "19 scudetti? Senza tutto ciò che sappiamo saremmo a 25..."

Massimo Moratti, tramite la Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo dell'Inter nel derby sul Milan

Massimo Moratti, tramite la Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo dell'Inter nel derby sul Milan che ha portato in dote il 20° Scudetto per la società nerazzurra.

Cosa risponderebbe a chi dovesse dire che l’Inter di scudetti ne ha vinti 19 e non 20?

"Che senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota 25".

Quanto le è piaciuto vincere la stella proprio nel derby?

"Il derby è sempre una partita speciale. E il match dell’andata aveva insegnato che se l’Inter gioca da Inter non c’è partita".

Quanto le è piaciuto vincere la seconda stella prima del Milan?

"Questa sì che è una gran bella cosa".

Che giudizio dà alla stagione dell’Inter?

"Molto positiva. La seconda stella al termine di un campionato dominato mitiga la delusione della Champions, competizione crudele in cui si può andar fuori per un nulla. Delusioni che bisogna accettare. Pensi al City che col Real ha attaccato per 120’ ed è uscito...".

