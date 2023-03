Moratti: “Il Napoli è fortissimo, ma se l’Inter è a -15 significa che non ha fatto il massimo”

In diretta su Telelombardia Massimo Moratti, storico ex presidente nerazzurro ha voluto commentare così il percorso dell’Inter e il momento attuale

In diretta su Telelombardia Massimo Moratti, storico ex presidente nerazzurro ha voluto commentare così il percorso dell’Inter e il momento attuale: "Siamo partiti con molta più ambizione di quello che poi dopo la realtà ci ha costretto a vedere. Il Napoli è fortissimo ma 15 punti di distanza dalla prima sono una cosa che non ti mette in condizione di aver fatto il massimo. È mancato Lukaku e sarebbe stato utilissimo se in forma. Ci sono degli alibi. E poi il fatto di Skriniar che forse ha creato dei problemi.