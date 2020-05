Moratti: "Juve non vuole scudetto a tavolino come l'Inter? Ma allora era truffa e non un virus!"

Bella intervista di Massimo Moratti a La Gazzetta dello Sport. Non manca qualche 'frecciatina' come quando risponde a questa domanda: Andrea Agnelli ha messo un like al post di un tifoso che non vorrebbe lo scudetto, perché la Juve non è come l’Inter. Chiaro il riferimento allo scudetto del 2006 di Calciopoli. Questa la risposta di Moratti: "C'è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo". Poche parole ma ben chiare.