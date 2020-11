Morello sulla sentenza: "Se uno studente sostenesse una cosa del genere sarebbe bocciato"

Nel corso di 'Radio Goal', Il magistrato Tullio Morello, ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli la sentenza del giudice Sandulli: “Questa sentenza si lascia andare a considerazioni gratuite che non devono mai essere portate avanti nei confronti di alcun soggetto. E’ una sentenza anche carente di buon senso, infatti andrebbe tutto calato nel periodo della settimana della partita Napoli-Genoa, dopo la quale si era venuto a creare un pericolo di cluster anche tra gli azzurri. E' stato un unicum accaduto non solo nel campionato italiano ma in tutti i campionati europei. Quella sentenza è stata una decisione abnorme che va contro i principi della costituzione, se uno studente al primo anno di diritto costituzionale sostenesse una cosa del genere sarebbe bocciato seduta stante dal professore. Il giudice Sandulli dal punto di vista del Diritto fa delle ricostruzioni alquanto creative, facendo ricorso all''actio libera in causa'. Secondo questa azione il Napoli aveva fatto contagiare apposta i suoi calciatori, non si può riferire all'aver compulsato l'autorità che aveva il diritto e il dovere di parlare. L'Asl fa fatto il suo dovere e non poteva fare altrimenti".