Moriero a L'Interista: "Gattuso e Conte molto simili, non si faranno sconti"

"L'Inter farà di tutto per vincere anche contro il Napoli". Così a linterista.it il doppio ex Francesco Moriero. "Il gruppo è solido, l'ambiente quando ha entusiasmo e compatto come non mai e credo che il discorso Scudetto ormai sia definito". Spazio poi dedicato al Napoli di Gattuso.

"I due allenatori caratterialmente sono simili, il Napoli - continua Moriero - deve restare agganciato al treno Champions quindi non mollerà la presa. Quella di domani sera sarà una gran bella partita. Il tema della partita? Il Napoli attaccherà e l'Inter - conclude - cercherà di colpire in contropiede".