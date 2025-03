Mourinho denuncia: "Non è solo dominio calcistico, sistema dominato dal Galatasaray"

Non si placa la polemica a distanza tra José Mourinho e il Galatasaray. L'ex tecnico della Roma, in un'intervista a TNT Sport, è tornato su quello che viene definito un sistema: "Qui in Turchia non si tratta soltanto di una rivalità calcistica, bensì di un sistema dominato da un solo club, che determina il campionato. Non ha un buon odore (ha sottolineato ridendo, ndr). Il Fenerbahce è un club che sta cercando disperatamente di spezzare il dominio del Galatasaray, ma non si tratta di un dominio calcistico quanto semmai di un sistema dominante. E ciò rende il nostro lavoro davvero complicato. Io lavoro per un grande club, un club trasparente e pulito, che vuole vincere e ripulire il campionato turco nella maniera più giusta".

"Sono cambiato in meglio - ha poi aggiunto tornando su quella che è la sua nuova gestione -. Penso di essere un allenatore migliore rispetto al passato, con maggiore esperienza e al quale tutto sembra come un déjà vu. Penso meno a me stesso e di più agli altri, ai miei giocatori, ai miei dirigenti, ai tifosi del mio club. Mi sento decisamente meglio ora, rispetto a prima. Sicuramente sono cambiato fisicamente ma, come allenatore, penso di essere migliore rispetto al passato".