Mpasinkatu: "Al Napoli mancavano i gol di Osimhen, Koulibaly non si discute"

Malu' Mpasinkatu, esperto di calcio africano e direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il gol di Osimhen con la Sampdoria è un gol liberatorio. Mancavano questi gol ad Osimhen e mancavano al Napoli. Sicuramente Gattuso sta cercando di portare Osimhen al top della condizione in vista di questo finale di campionato. i margini di crescita sono importanti. Ha fisico, velocità, discreta tecnica.

Koulibaly? Lui è uno di quelli che non si discute. Come tutti può avere partite o momenti no. E' un giocatore che calcia bene con tutti e due i piedi. Il compagno di reparto è il problema. Con Manolas non riescono ad essere impenetrabili come si pensava".