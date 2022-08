Mpasinkatu: "Coppa d'Africa? ADL ha fatto una battuta di pessimo gusto, ma è un tipo diretto"

Mai più giocatori africani che fanno la Coppa d’Africa. Le parole di Aurelio De Laurentiis non sono piaciute nel territorio africano

TuttoNapoli.net

Mai più giocatori africani che fanno la Coppa d’Africa. Le parole di Aurelio De Laurentiis non sono piaciute nel territorio africano. “È stata una battuta. Il Presidente è abituato a parlare in maniera diretta, quando ha un pensiero lo dice in maniera diretta. Però la Coppa d’Africa non deve mai essere un peso perché costringere un calciatore a scegliere sarebbe come chiedere ad un bambino se preferisce la madre o il padre”, dice a Tuttomercatoweb il direttore sportivo Malu Mpasinkatu.

Com’è stata presa in Africa l’uscita di De Laurentiis?

“Non è stata presa bene, né in Africa e neppure in Francia dove i calciatori che partecipano alla Coppa sono tanti. Ogni Federazione organizza in base al proprio calendario. Che poi occorra cercare un’armonia è un altro discorso”.

Davvero si aspetta che il Napoli non prenda più calciatori che fanno la Coppa?

“Spero di no. L’ho vista come battuta, anche se di cattivo gusto. Perché qui parliamo di sentimenti. Vincere per la propria Nazione dove spesso ci sono problemi di natura sociale va oltre”.

Osimhen resterà?

“Ha voglia di fare la storia a Napoli, si. Però ha troppa foga, deve essere più lucido. È un attaccante di alto profilo, va bene lottare per la squadra ma deve fare gol”.