Mutti: "C'è un aspetto tattico su cui Conte è molto bravo"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli ed Atalanta ed ex calciatore dell’Inter. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Napoli, che impressioni ha avuto dal punto di vista tattico nelle ultime settimane?

“Abbiamo visto una squadra estremamente versatile, capace di adattarsi a ogni avversario. Il Napoli di Conte ha dimostrato grande elasticità tattica. È fondamentale saper variare durante la partita per non essere prevedibili. Conte è molto bravo a preparare queste varianti e a leggerle in corsa, grazie anche a una rosa di alto livello. Questa capacità di cambiare il ‘vestito’ tattico è uno dei punti di forza del Napoli."

Crede che la squadra di Gasperini possa essere una seria candidata per lo scudetto?"

"Assolutamente sì. L’Atalanta è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, ha esperienza e giocatori di livello internazionale. La vittoria dell’Europa League ha rafforzato ulteriormente la mentalità del gruppo. Credo che si giocheranno lo scudetto con Napoli e Inter. Sarà una corsa a tre."