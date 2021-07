Nainggolan a Sky: "Napoli può essere molto tosto con Spalletti, può fare grandissimo calcio"

"Io ho 33 anni, vivo bene e sereno". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky', il centrocampista belga Radja Nainggolan. Legato all'Inter da un altro anno di contratto, Nainggolan è in trattativa per tornare nuovamente al Cagliari, questa volta a titolo definitivo.

Cosa ti aspetti per il tuo futuro?

"Io cerco sempre di dare il massimo di me stesso, ovunque esso sia. Ad oggi non so ancora dove sarà: se sarà a Cagliari, cercherò di portare questa squadra il più in alto è possibile. Se sarà all'Inter, cercherò di giocarmi le mie chance".

Cosa pensi di questa nuova chance con Spalletti?

"Può fare un grandissimo calcio, hanno tanti giocatori di qualità e secondo me il Napoli quest'anno può essere molto tosto".