Nani elogia l’acquisto di Tuanzebe: “Il Napoli ha preso il meglio che poteva prendere”

Il dirigente sportivo Gianluca Nani, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Tuanzebe, prossimo acquisto del Napoli: “Tuanzebe è un buon giocatore, reattivo, elastico, attento, veloce, a me piace molto e da lui mi attendo finalmente l’esplosione. Spalletti è un maestro in queste cose e sono sicuro che riuscirà finalmente a far fare quel salto di qualità al giocatore. Noi in Italia siamo maestri nella difesa di squadra e sono sicuro che lui imparerà tanto, un po’ come è successo con Tomori che era molto bravo e grazie al Milan si sta affermando come uno dei difensori migliori del panorama europeo.

Sicuramente come tutti i calciatori giovani ha bisogno di giocare con continuità, spesso l’ho visto giocare dal vivo e per me è un buonissimo giocatore. Il mercato di gennaio è un mercato difficile, chi ha giocatori bravi è difficile che li cedano quindi trovare bravi giocatori è complicato. Normalmente si cerca di pescare nel mercato di casa per evitare problemi di adattamento, però penso che il Napoli abbia preso il meglio che poteva prendere, soprattutto visto il budget a disposizione.”