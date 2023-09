Napoli 1º in Europa con solo 8 tiri subiti, Garcia: “Significa difendere bene, sul lungo subiremo meno gol”

E’ questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna

Nei Top 5 campionati europei concedete meno tiri in porta, come si spiega? E’ questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna: "La statistica non la conoscevo, ma va nel senso che dicevo, 5 gol, 8 tiri solo subiti in porta, un po' di sfortuna nostra, mancanza di determinazione e fortuna loro, anche a Genova pure sul primo gol quell'episodio. Non ci lamentiamo, ma significa che difendiamo bene e dobbiamo continuare.

Alla lunga prendendo così pochi tiri prenderemo pochi gol".