"Napoli 2 chance, noi tante!", ma Conte replica a Mancini: "Forse ha visto un'altra partita..."

Nella sua intervista post-partita a Dazn il difensore della Roma, Gianluca Mancini, commentando l'andamento del match col Napoli ha parlato di "tante occasioni" avute dalla sua squadra: "Perdere ci stava stretto perché loro hanno avuto solo due occasioni mentre noi invece abbiamo creato tanto".

Antonio Conte, collegato al contempo con l'emittente in attesa che sia il turno della sua intervista, interviene a gamba tesa e prima della domanda esordisce commentando le parole di Mancini: "Sentivo quello che diceva Mancini, che la Roma ha avuto tante occasioni... Bah, evidentemente quando uno è in campo non si rende conto. Magari ha visto un'altra partita ed è entrato dopo in campo".