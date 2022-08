Napoli con più alternative? Spalletti: "Avete fatto male i conti! Più freschezza, ma stesse caratteristiche"

Dopo il mercato Napoli con più alternative? Non per Luciano Spalletti, che nel post-partita ai microfoni di Dazn si esprime così sul tema

Dopo il mercato Napoli con più alternative? Non per Luciano Spalletti, che nel post-partita ai microfoni di Dazn si esprime così sul tema: "Avete fatto male i conti. E' andato via Petagna ed è venuto Simeone, è andato via Mertens ed è venuto Raspadori, è andato via Fabian Ruiz perché per ora non si è mai visto ed è arrivato Ndombele, è andato via Insigne ed è arrivato Kvaratskhelia. Sono gli stessi, tali e quali. C'è sicuramente più voglia e freschezza per andare ad acchiappare i vantaggi che ci servono, ma al contempo vanno ritrovati carattere, personalità e blasone dei calciatori che sono andati via. L'esperienza, la capacità di incidere. Sono andati via dei giocatori e ne sono arrivati altrettanti con le stesse caratteristiche. Per me è stimolante".