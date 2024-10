Napoli da Scudetto? Bianchi: "E' presto, ma la piazza è matura e Conte sa gestire l'entusiasmo"

vedi letture

Ottavio Bianchi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Troppo presto per guardare la classifica. Non avere le coppe permette di programmare il lavoro settimanale con calma e serenità. Anche i microtraumi derivanti dagli infortuni, ad esempio, il Napoli può gestirli al meglio non forzando il recupero di alcun giocatore. Anche questo è un gran vantaggio. Conte ha cominciato a lavorare su un Napoli reduce da una stagione difficilissima ed è normale che lui dica che gli azzurri siano ancora in una fase di lavori in corso. Credo che questo concetto sia estendibile anche alle altre squadre che lottano per lo Scudetto.

Conte ha esperienza nel calcio ed è un uomo del Sud quindi sa che l’entusiasmo va gestito. Alle volte l’entusiasmo può essere controproducente soprattutto in una città come Napoli. Allo stesso tempo credo che la piazza, la società e gran parte della rosa siano maturate grazie alla vittoria dello Scudetto di due anni fa ed anche alla delusione dell’anno scorso, un’annata da cui credo che si sia imparato tanto riguardo certi errori da non commettere più. La concentrazione deve essere sempre alta anche perchè tutti vorranno provare a battere la capolista”.