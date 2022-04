Napoli ha violato protocollo Covid? Sottosegretario Vezzali: "Ci pensa la Giustizia Sportiva"

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, è intervenuto all'evento dedicato ad Artemio Franchi in Palazzo Vecchio

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, è intervenuto all'evento dedicato ad Artemio Franchi in Palazzo Vecchio, dove ha parlato con la stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Dal mio insediamento ho sempre sottolineato come il calcio abbia bisogno di una serie di riforme create dall'interno. La situazione che si è venuta a creare dimostra ancora di più che il calcio sta soffrendo, è in crisi e sicuramente, per quanto riguarda il governo, stiamo lavorando per una serie di misure che nell'immediato possono consentire al mondo del calcio in particolare, ma a tutti, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e ad investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social".

Cosa ne pensa del Napoli che ha schierato tre giocatori in quarantena? "Quando sono sorte delle criticità ad inizio gennaio su quello, abbiamo subito, in sintonia con i ministri, lavorato con la FIGC affinché ci fosse un protocollo che mettesse nero su bianco le regole da seguire per tutti i club. Mi auguro che non debba essere più applicato, dal 31 marzo non siamo più nello stato d'emergenza, gli stadi sono al 100% della capienza, ma auspico ancora che le persone possano attuare tutte le misure per tornare alla normalità".

Di questa violazione del Napoli che ne pensa? "C'è la Giustizia Sportiva che farà il suo corso ed arriverà ad un verdetto".