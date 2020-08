Napoli in corsa per Tonali? Ds Brescia: "Non lo so, ma Cellino è abituato a trattare con le big"

Giorgio Perinetti, nuovo direttore sportivo del Brescia, si è soffermato sul futuro di Sandro Tonali nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tonali è esaltante nella personalità che esprime, è un talento del nostro calcio. Quello che sarà il suo futuro vedremo, ma con Cellino siamo in buone mani. Io darò il mio contributo a Brescia per lavorare per tornare subito in Serie A. Il presidente Cellino è abituato a trattare con grandi società, sicuramente troverà la soluzione migliore per Tonali. Napoli in corsa? Io non so niente, sono arrivato adesso".