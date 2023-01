Napoli-Juve, resp. Ticketone: “Tutto regolare, il settore ospiti resterà aperto”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone: “Il settore ospiti? Per Napoli-Juventus sono certo che non ci saranno ripercussioni perché si stanno vendendo i biglietti. Il punto è che per questa partita non ci saranno ripercussioni perché lo stadio è esaurito e il settore ospiti pian piano lo si sta vendendo se pur a rilento. Secondo me una ripercussione ce l’avremo con la Salernitana e in occasione di Napoli-Roma ci sarà il divieto assoluto di trasferta. Per Napoli-Juventus è impossibile intervenire in questo momento e sarà tutto regolare come organizzato.