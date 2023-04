Napoli, Ostigard ammette: "In Norvegia la pasta non è buona come qui. Amo la pizza"

Nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss, Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato anche dei suoi gusti in fatti di cibo

Nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss, Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato anche dei suoi gusti in fatti di cibo: "Mi piace molto il cibo napoletano e italiano. Amo la pasta e la pizza, in Norvegia la pasta non è buona come qui".