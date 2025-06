Napoli su Hajdari, dalla Svizzera: "Centrale mancino, ma può fare anche un altro ruolo"

Ciriaco Sforza, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hajdari ha qualità, è giovane ancora, ma ha esperienza internazionale. Per me è un centrale mancino molto interessante, è duro, sa giocare a tre o anche a quattro.

Ha una buona tecnica, lo vedo bene in Italia, anche in una squadra molto forte come il Napoli. Poi c’è Manna che lo conosce bene. Hajdari sa fare il centrale, ma anche il terzino sinistro”.