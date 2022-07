Napoli su Milenkovic, ds Fiorentina: "In caso di offerta di una big non potremo dire no”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a una domanda su Nikola Milenkovic

© foto di Federico De Luca

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a una domanda su Nikola Milenkovic, accostato recentemente a squadre come Inter, Milan, Juventus e Napoli: "Milenkovic sta qui ormai da 5 anni e l'anno scorso è stato un gesto d'amore quello di rinnovare. Aveva offerte importanti, ne abbiamo rifiutata una scritta dall'Inghilterra. Quest'anno ci siamo lasciati che l'Europa gli avrebbe fatto piacere. Quest'anno però, se arriva una grande squadra non possiamo dirgli di no. Il nostro rapporto con lui è eccezionale e qualsiasi decisione verrà presa insieme, con grande onestà. Siamo pronti sul mercato, come ci siamo sempre fatti trovare pronti. Tra luglio e gennaio abbiamo preso 7 calciatori, il nostro gruppo di lavoro ha girato tanto e abbiamo tantissime idee. La cosa non mi spaventa".