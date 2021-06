Napoli su Orsolini, lui frena: "A Bologna sto da Dio, non ho intenzione di andarmene"

Riccardo Orsolini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, spiega che non intende andarsene: "Nessuna voglia o esigenza di andarmene. Sono sempre stato uno dei pochi a dire che a Bologna sto da dio, e lo dirò fino all’ultimo secondo in cui starò in questa città. Se poi la società, con la quale ho totale sintonia, ha intenzione di vendermi ne dovremo parlare".