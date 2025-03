Napoli su Paixao, il connazionale Pià approva: "E' forte e qui amano questo tipo di giocatori!"

Inacio Pià, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho bellissime sensazioni per il Napoli. Ieri era importante vincere soprattutto dopo la vittoria dell’Inter e non era facile sapendo che chi ti sta davanti ha già giocato ed ha pure vinto. Il Napoli ieri ha fatto un primo tempo straordinaria, ha messo qualità ed ha dimostrato che il campionato sarà aperto fino alla fine. Faccio i complimenti al Napoli perchè ha saputo soffrire in maniera molto compatta.

Paixao? Giocatore forte, Napoli ha sempre amato calciatori del genere. Lui è tecnicamente molto forte, sta facendo un campionato importante. Sarebbe un acquisto di livello per una squadra già forte, andrebbe ad alzare ancora più il livello della rosa”.