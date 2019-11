Napoli su Tonali ma il 2000 frena sul mercato: "Penso solo alla salvezza col Brescia"

Sandro Tonali si gode la convocazione in azzurro in extremis e a Rai Sport ha così parlato di futuro. Piace alle big, tra queste il Napoli, ma la testa è rivolta al Brescia: "Per adesso non ci penso, penso alla nazionale. L'unico obiettivo comune che abbiamo a Brescia è la salvezza, ci pensiamo giorno e notte, quindi non posso immaginare cosa succederà fra un anno. Andiamo passo per passo per raggiungere altri obiettivi".